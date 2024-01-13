إسرائيل تزعم التوصل لتفاهم مع حماس لتزويد الأسرى بالأدوية

زعمت تل أبيب، أن إسرائيل توصلت إلى تفاهم مع حركة حماس بوساطة قطرية، لتزويد الأسرى والمحتجزين لديها في قطاع غزة بالأدوية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، إنه سيتم إرسال الأدوية في الأيام القليلة المقبلة، وفي المقابل ستقوم إسرائيل بتزويد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بالأدوية.

ولم تعلق حركة حماس على هذه الأنباء.



وكان منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، قد دعا إلى الحصول على "أدلة واضحة" على أن الأدوية وصلت إلى المحتجزين، قبل أن تقدم إسرائيل الأدوية للسكان الفلسطينيين.