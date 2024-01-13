موظفو الحكومة الأمريكية يخططون للإضراب بسبب سياسات بايدن تجاه الحرب على غزة

يخطط موظفون فيدراليون في حوالي 20 وكالة ووزارة أمريكية، للتوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة، بحسب موقع "المونيتور" المستقل.

وتتكون مجموعة تطلق على نفسها اسم "الاتحاد الفيدرالي المتحد من أجل السلام"، من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيضربون عن العمل في يوم أطلقوا عليه "يوم الحداد" لمرور 100 يوم على الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوقع القائمون على الفعالية انضمام المئات إلى الإضراب.

وقال أحد منظمي الإضراب إن مبادرتهم "نبعت من رغبة جماعية في بذل كل ما يمكن للتأثير على سياسة إدارة بايدن بشأن هذه القضية"، وفق الموقع.