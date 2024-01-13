قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر كانت خطوة ضرورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن العملية جاءت استجابة طبيعية في إطار تخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال، واستعادة الحقوق، وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، ومواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية والسيطرة على الأرض وحسم السيادة على المقدسات.

وأوضح أن عملية طوفان الأقصى استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، ونجحت في تحقيق هدفها في تدمير فرقة غزة، وإيقاع جنودها بين قتيل وجريح وأسر عدد من جنود الاحتلال ومقاتليه من دون أن تستهدف المدنيين.

وتابع: «إنَّ تجنُّب استهداف المدنيين، وخصوصاً النساء والطفال وكبار السن، هو التزامٌ ديني وأخلاقي، وإنَّ مقاومتنا منضبطة بضوابط وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وإنَّ استهدافها هو لجنود الاحتلال، ومن يحملون السلاح ضدّ أبناء شعبنا. وهو ما كان واضحاً وصريحاً في خطاب (القائد العسكري لكتائب القسام) محمد الضيف في الدقائق الأولى للعملية».

وأشار إلى أن حركة حماس تعاملت بصورة إيجابية مع ملف المدنيين الذين تمَّ إحضارهم إلى قطاع غزة، وسَعت منذ اليوم الأوَّل، لإطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة، وهو ما حدث فعلاً، خلال الهدنة الإنسانية لمدة 7 أيام.

وتابع: «ما يروّجه الاحتلال ويسوّقه الإعلام الأمريكي والغربي المنحاز لرواية الاحتلال حول استهداف كتائب القسام للمدنيين في يوم 7 أكتوبر هو محض افتراء وكذب».

واستكمل: «ما يحاول الاحتلال ترديده حول مصادر المعلومات التي تدّعي ذلك هي روايات وأكاذيب إسرائيلية، صادرة عن جهات تتولى الدعاية السوداء المضللة لصالح أهداف الاحتلال، ولا توجد مصادر مستقلة تؤكّد صحة هذه المزاعم، أو حتّى شيئاً منها».