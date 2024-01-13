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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: عائلات غزة تواجه تهديدا ثلاثيا

الحرب على غزة
الحرب على غزة
د ب أ
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 2:26 ص | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 2:26 ص

حذرت مسئولة بالأمم المتحدة، الجمعة، من أن العائلات في قطاع غزة تواجه تهديدا ثلاثيا من الحرب والمرض بسبب عدم وجود مياه نظيفة والجوع بسبب نقص الطعام.

وقالت لوسيا إلمى الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إلى فلسطين، في مؤتمر صحفي من القدس عبر دائرة الفيديو، إنها عادت للتو من غزة حيث قضت أسبوعا هناك.

وأضافت أن آلاف الأطفال توفوا بالفعل وإن آلافا آخرين سيموتون أيضا إذا لم يتم علاج ثلاث مشكلات ملحة على الفور. وهذه المشكلات هي الأمان من القصف ولوجستيات تقديم المساعدات واستئناف القطاع التجاري.

وقالت إلمى للصحفيين، إنه خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، تضاعفت حالات الإصابة بالإسهال بين الأطفال في غزة إلى 70 ألف حالة. وأضافت أن نحو 135 ألف طفل في خطر كبير من سوء التغذية الحاد.

وأشارت المسؤولة إلى أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو السبيل الوحيد لوقف قتل وإصابة الأطفال والعائلات وتمكين النقل العاجل للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

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