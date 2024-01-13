وصول 11 سيارة إسعاف من ليبيا إلى العريش لدعم غزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد الهلال الأحمر الليبي، وذلك في مكتبه بمدينة العريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأكد الدكتور محمد الحداد، رئيس القافلة، أن الهلال الأحمر الليبي قدم 11 سيارة إسعاف مجهزة لصالح قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن ليبيا قدمت 1300 طن من المساعدات المتنوعة عن طريق البر، و45 طنًا من المساعدات على متن طائرتين وصلتا إلى مطار العريش الدولي، مؤكدًا أن قضية فلسطين قضيتنا.

بدوره، ثمن المحافظ الدور الليبي في تقديم المساعدات المتنوعة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات، وهي على متن شاحنات عبر الطريق البري، وعلى متن السفن عبر ميناء العريش البحري، وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وقام المحافظ، يرافقه الوفد الليبي، بتفقد سيارات الإسعاف، واستمع إلى شرح من الوفد حول كيفية عمل تلك السيارات والأجهزة الحديثة التي تحتوي عليها تلك السيارات.