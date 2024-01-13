محافظ مطروح: بدء أعمال اللجنة المنظمة لاختيار المهندسين لشغل وظائف بنظام الأجر اليومى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة اختيار المهندسين المتقدمين لشغل وظائف بنظام الأجر اليومى، ببدء أعمالها في المقابلات الشخصية والتقييم والإعلان قريبا عن نتائج التقييم والمقابلات.

وكلف محافظ مطروح، اليوم السبت، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام رئيسا للجنة وأعضاء اللجنة المعنية من مديري المديريات والإدارات المعنية بمحافظة مطروح بإجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مهندسين بنظام الأجر اليومى، وفقا للشروط والضوابط المعلنة عند استقبال طلبات التقديم وسيتم تقييم درجات جميع المتقدمين، من خلال اللجنة المعنية وفق الشروط والضوابط، مع التأكيد على تحقيق الشفافية في التقييم والاختيار.

يذكر أن محافظة مطروح أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من وظائف المهندسين بعدد من التخصصات الهندسية، وبنظام الأجر اليومى، بما يعمل على توفير مزيد من فرص العمل ويساهم في سرعة إنهاء عدد من الإجراءات وييسر تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.