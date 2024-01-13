رئيس شعبة الأدوية: مخالفة الصيادلة الأسعار المدونة جريمة يعاقب عليها القانون

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة كبيرة من الأطباء استجابت إلى مناشدة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حول كتابة الاسم العلمي للدواء بدلا من الاسم التجاري.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن وزارة الصحة تعد الجهة المنوط بها تعميم القرار إلى جانب النقابة باعتبارها المسئولة عن الأطباء.

وأوضح أن دعاية شركات الأدوية لا سيما الأجنبية منها تلعب دورا كبيرا في توجهات الأطباء نحو كتابة الوصفة الطبية بالاسم التجاري.

ورد على تساؤل الإعلامية عزة مصطفى حول «مخالفة الصيادلة أسعار البيع المدونة على الدواء بزيادة تصل إلى 50 جنيها»، قائلا: «على الأرض لا يستطيع أي صيدلي مخالفة الأسعار المدونة على الدواء».

وأوضح أن هيئة الدواء تؤدي دورها الرقابي على الصيدليات بالمحافظات بصورة دورية، متابعا: «في حال ضبط صيدلي يبيع بسعر أعلى أو شاطب السعر على العلبة يحرر ضده محضر ويحول للنيابة باعتبارها جريمة يحاسب عليها».

ودعا المستهلك إلى التواصل مع هيئة الدواء المصرية على الخط الساخن «15301» للإبلاغ عن الشكاوى بهذا الصدد.