أكسيوس: نواب أمريكيون يهود يطالبون بطرد سموتريش وبن غفير من الحكومة الإسرائيلية

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن أعضاء يهود في مجلس النواب الأمريكي اجتمعوا مع السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، مايكل هرتزوج، لمناقشته بشأن تصريحات وزيرين بالحكومة الإسرائيلية طالبا فيها بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.

وبحسب ما نقل الموقع الأمريكي عن أعضاء حضروا الاجتماع الذي جرى، يوم الخميس، فإن "المشرعين الأمريكيين حذروا من أن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين لا تضر فقط بالجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن ووقف القتال في غزة، لكنها أيضا تضر بالرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل".

• 15 نائبا ديمقراطيا يهوديا

وضم الاجتماع 15 عضوا يهوديا ينتمون للحزب الديمقراطي في مجلس النواب، من بينهم من يؤيدون إسرائيل بشدة، وآخرون أكثر انتقادا للحكومة اليمينية في إسرائيل، وفقا لما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وقال النائب، جان شاكوفسكي لموقع "أكسيوس"، إن عدم الموافقة على تصريحات الوزيرين "تم التعبير عنه بالإجماع من قبل الأعضاء الأكثر تقدمية وأيضا أولئك الذين كانوا من المؤيدين لإسرائيل"، مضيفا أن بعض المشرعين قالوا إنه "يجب طردهما" من الحكومة.

من جهته، قال النائب براد شنايدر إنه بينما كانت تعليقات الوزيرين هي المحور الأساسي للاجتماع، فقد تم طرح "قائمة كاملة من التصريحات غير الحكيمة لأعضاء بالكنيست".

وقال النائب جريج لاندسمان: "لقد ضغطنا عليه إزاء مخاوفنا الجادة بشأن تصريحات بعض هؤلاء اليمينيين حول ما سيحدث بعد ذلك في غزة، كجزء من سلسلة تصريحات بغيضة".

في المقابل، قال مصدر مطلع على الاجتماع، إنه ردا على المخاوف التي أثارها المشرعون، استشهد السفير الإسرائيلي بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن إسرائيل "لا تسعى إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة، أو إعادة احتلال غزة".

وقال 3 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي لموقع "أكسيوس"، إن هرتزوج أكد أيضا أنه "يُسمح لبن غفير وسموتريتش بالتحدث بحرية، لكن تصريحاتهما لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة".

• السفارة الإسرائيلية ترفض التعليق

بدورها، قالت السفارة الإسرائيلية بالولايات المتحدة، إن "السفير هرتزوج يحافظ على اتصالات منتظمة مع أعضاء الكونجرس، مما يسمح له بإبقائهم على اطلاع دائم بالسياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية"، مضيفة: "نحن لا نعلق على محتوى هذه المناقشات الخاصة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد أدليا بتصريحات دعيا فيها إلى "تهجير الفلسطينيين" في قطاع غزة.

وقال سموتريتش، في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام إسرائيلية خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين في غزة، إلى بلدان أخرى.

بدوره، أعرب بن غفير عن دعمه لمثل هذه الخطوة، قائلا في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها ستسمح لإسرائيل بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة.

ولاقت تصريحات الوزيرين انتقادات واسعة من الداخل الإسرائيلي ودول عربية، وحتى من قبل المجتمع الدولي.

والأسبوع الماضي، أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلقا شديدا حيال تلك التصريحات"، مذكرا بأن "القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة، أو ترحيلهم منها".