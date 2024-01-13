وزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مستشفى العبور للتأمين الصحي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، مستشفى العبور للتأمين الصحي، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة كفر الشيخ.

واطلع الوزير والمحافظ، على أعمال فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، والمنشآت التابعة للفرع، والذي يضم 3 مناطق طبية، و10 عيادات للقوى العاملة، وعيادة للطلاب، وعيادة شرطة، ولجنة طبية، و5 مراكز لخدمة العملاء.

كما تابع الوزير والمحافظ، آلية العمل بين منشآت التأمين الصحي والجهات المتعاقدة، التابعة لمختلف الجهات داخل المحافظة، فضلًا عن استماعهما إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول التغطية التأمينية لسكان المحافظة، والتي بلغت 46.1% من إجمالي عدد السكان، حيث يقدم الفرع خدماته لأكثر من مليون و695 ألف منتفع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعمال القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وطلاب المدارس، والمرأة المعيلة، والمواليد.

وتفقدا أقسام العمل بمستشفى العبور للتأمين الصحي، والذي يعمل بطاقة 276 سريرًا داخليًا، و42 سرير عناية مركزة، و16 حضانة، و63 كرسي غسيل كلوي، و56 سريرًا للعلاج الكيماوي، و11 غرفة عمليات، بالإضافة إلى أقسام الأشعة، والمعامل.

كما تفقدا سير العمل بكل الأقسام والتي تقدم الخدمات العلاجية والجراحية، والتشخيصية، وخدمات الطوارئ والرعايات، واطلعا على مؤشرات أداء العمل بالمستشفى خلال عام 2023.

وتفقدا منظومة العمل بالعيادات المسائية والتي تم تشغيلها أواخر عام 2022، نظرًا لزيادة تردد المواطنين عليها، سواء من المنتفعين أو غير المنتفعين بالتأمين الصحي، والتي تضم 5 عيادات في ( مستشفى العبور – عمر بن الخطاب – صحة مدرسية كفر الشيخ – عثمان بن عفان – الحامول).

وحرصا على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للوقوف على الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها، وزارا الأطفال بقسمي (الغسيل الكلوي والعناية)، واطمئنا على تيسير كل الخدمات المقدمة لهم.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.