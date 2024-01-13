الهلال الأحمر الفلسطيني: الاتصالات منقطعة بالكامل عن قطاع غزة لليوم الثاني تواليًّا

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قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، إنّ الاتصالات منقطعة بالكامل عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنّ اتصالات الهلال الأحمر الفلسطيني انقطعت عن غرفة العمليات في غزة وطواقمه العاملة هناك.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يثير المزيد من التحديات على جهود رجال الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى الجرحى والمصابين.

وعن ملفت المساعدات الإنسانية، فقد أكّدت أنّ الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل تسلم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.

وأشارت إلى الشاحنات محملة بالغذاء والمياه وبعض المواد الإغاثية الأخرى بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية.

غير أنّها أفادت بأنّ المساعدات التي تدخل القطاع لا تزال شحيحة ولا تلبي الاحتياجات الفعلية هناك.