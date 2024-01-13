مصطفى محمد: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا رغم صعوبتها

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كشف مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، أهمية تحقيق الفوز أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصطفى محمد في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "كأس الأمم صعبة للغاية، لكن لدينا هدف واحد وهو الفوز بالكأس إن شاء الله".

وأضاف: "هدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة".

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق في السابعة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت بواني، لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس أفريقيا، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.