سلاح الجو الإسرائيلي يسقط طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن

أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتصب، إن سلاح الجو اعترض صباح اليوم الإثنين، في جنوب البلاد طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن، حيث لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته "رصدت عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة، التي أطلقت من اليمن"، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث تم "اعترض نحو 40 صاروخا، و320 طائرة بدون طيار من اليمن نحو إسرائيل".

وتشير وسائل إعلام عبرية إلى تخبط وغضب لدى المؤسستين السياسية والأمنية في تل أبيب بشأن كيفية وقف هجمات الحوثيين، خاصة أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد المواقع الحيوية في اليمن لم تردع الجماعة عن مواصلة إسناد غزة.