ماذا تفعل في مدينة جواناخواتو المكسيكية؟

تُعرف مدينة جواناخواتو المكسيكية محليا ودوليا بثقافتها النابضة بالحياة، والعمارة الخلابة والمشهد الفني المزدهر. وهو ما كان مصدر إلهام لكثير من العظام من الشعراء والرسامين والمؤلفين المكسيكيين ومازالت تلهم الزوار بجمالها.

ولاستكشاف جواناخواتو بشكل كامل، من المهم زيارة وجهات مميزة. وفيما يلي بعض أفضل الأماكن لزيارتها في جواناخواتو بالمكسيك.

متحف المومياوات:

أحد أفضل الأماكن لزيارتها هو متحف المومياوات في جواناخواتو الذي كما يشير الاسم هو متحف مليئ بمعارض تستعرض مومياوات حقيقية، بحسب موقع ترافل بالس.

والجثامين هي نتيجة قانون ضريبة الدفن الملغى، عندما كانت الأسر لا تستطيع دفع الضرائب، فكانت الجثامين تزال من مثواها الأخير وتوضع فوق الأرض.و لم يكن أحد يتصور أن التربة الطينية والجيرية كانت ستحنط أكثر من مئة شخص، لتترك لنا أحد أكثر معروضات المتاحف الدولية إثارة للاهتمام.

كاليخون ديل بيسو

كاليخون ديل بيسو المعروف أيضا بزقاق القبلات، يشتهر بأنه وجهة رومانسية في جواناخواتو. وتقول الأسطورة إن الزقاق فرق بين اثنين من العشاق.

ولحسن الحظ، كان الزقاق ضيقا للغاية، بما سمح للثنائي بالانحناء من شرفتي منزليهما وتقبيل بعضهما سرا، بعيدا عن أعين أسرتيهما.

كاليخونيادس جواناخواتو (أزقة جواناخواتو)

أفضل طريقة لمعرفة مكان هو اختباره مثلما سيفعل ابن البلد. وفي جواناخواتو، أفضل سبيل لفعل هذا هو جولة في كاليخونيادس جواناخواتو (أزقة جواناخواتو). وينظم طلاب الجولات التي يأخذون فيها الزوار عبر المدينة في جولة سير هادئة.

وتأخذ الجولة الزوار عبر الأزقة والمتنزهات لتوصلهم سريعا إلى الجو الأصيل لجواناخواتو. وأجمل ما في الجولة الحكايات. لكل طريق أو محطة أغنية أو حكاية تعمق فهم الزوار للسكان المحليين.