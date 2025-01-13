 رجال الإنقاذ في باكستان ينتشلون جثث 11 عاملا لقوا حتفهم في انفجار بمنجم للفحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رجال الإنقاذ في باكستان ينتشلون جثث 11 عاملا لقوا حتفهم في انفجار بمنجم للفحم

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 8:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 8:24 ص

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث 11 من عمال المناجم، الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي عقب  أن تسبب انفجار لغاز الميثان في انهيار منجم للفحم في جنوب غرب باكستان.

وقال عبد الغني، المفتش المعني بأمور المناجم إن عملية بحث مازالت جارية للعثور على العامل الـ12، الذي اختفى منذ الخميس الماضي، عندما انهار المنجم في مدينة سينجيدي في إقليم بلوشستان.

وأضاف أن اثنين من عمال المناجم لقيا حتفهما أمس الأحد بعد انهيار منجم آخر في منطقة هارني في بلوشستان.

ويذكر أنه يتم تجاهل معايير السلامة بصورة كبيرة في قطاع التنقيب عن الفحم في باكستان، مما يؤدي لوقوع حوادث وانفجارات تودي بحياة العشرات من عمال المناجم سنويا.


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