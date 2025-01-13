وزير الطاقة السعودي: المملكة ستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن المملكة ستخصب وتبيع وتنتج "الكعكة الصفراء" من اليورانيوم.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى ومعرض "اكتفاء 2025" بالدمام، شرق السعودية، أن المملكة ستستثمر في المعادن بما فيها اليورانيوم.

و"الكعكة الصفراء" هي الشكل الخام المركّز لليورانيوم، وتُعرف بهذا الاسم بسبب لونها الأصفر المميز. وتُنتج من خلال إزالة الشوائب من خام اليورانيوم، مما يحوّله إلى مسحوق مركّز. ورغم أن "الكعكة الصفراء" لا تشكل خطرا إشعاعيا كبيرا، تستلزم التعامل معها بحذر لضمان السلامة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي: "نعمل على توطين التقنيات الحديثة، ونحتاج الكثير لتوطين الصناعات، وقطاع البتروكيماويات أهم محتوى لدينا في المستقبل".