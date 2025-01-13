ارتفاع أسعار النفط على خلفية العقوبات الجديدة على روسيا

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استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الحالي بارتفاع كبير في الوقت الذي امتصت فيه الأسواق حزمة العقوبات الأمريكية الواسعة على النفط الروسي.

وتتوقع الأسواق أن يضطر مستهلكو النفط الروسي الحاليين إلى تأمين إمداداتهم من الشرق الأوسط وغيرها من مناطق الإنتاج في العالم مما ساهم في دفع أسعار الخام إلى الارتفاع.

جاء ارتفاع أسعار الخام رغم ارتفاع سعر الدولار، مع وصول مؤشر قيمته أمام العملات الرئيسية الست إلى 18ر110 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عدة أشهر.

وجرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بسعر 17ر81 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل، بارتفاع نسبته 8ر1% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي وكان 76ر79 دولارا للبرميل.

وتراوح سعر النفط في تعاملات اليوم بين 26ر80 و67ر81 دولارا للبرميل في حين تراوح نطاق السعر خلال 52 أسبوعا بين 68ر68 و18ر92 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر الخام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2ر6%، في حين بلغت نسبة الزيادة خلال الثلاثين يوما الماضية 85ر8% وخلال العام الماضي 8ر3%. ورغم ذلك يقل سعر خام برنت حاليا بنسبة 8ر5% عن مستواه قبل 3 سنوات.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 76ر1% إلى 08ر77 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل، مقابل 75ر75 دولارا يوم الجمعة.

وتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات اليوم بين 30ر76 و48ر77 دولارا للبرميل في حين تراوح خلال 52 أسبوعا بين 27ر65 دولارا و67ر87 دولارا للبرميل.