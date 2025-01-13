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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح أحيانآ على مناطق من أقصى الغرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر،ـ والرياح شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 11

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 24 09

السويس 23 10

العريش 22 07

رفح 21 07

رأس سدر 21 11

نخل 18 02

كاترين 15 01-

الطور 23 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 22 11

العلمين 23 11

مطروح 23 10

السلوم 24 10

سيوة 24 10

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 23 08

بني سويف 23 08

المنيا 24 08

أسيوط 22 07

سوهاج 24 08

قنا 26 09

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 27 12