جولات مكثقة من محادثات غزة بالقاهرة لوضع اللمسات الأخيرة اتفاق التهدئة

أفادت قناة إكسترا نيوز، بأن هناك جولات مكثقة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

ونقلت عن مصدر مطلع، قوله إن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في حركة حماس، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدمًا.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، ف تصريح لوكالة رويترز: «المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا».

في حين نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر، قوله إن إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في المرحلة الأولى.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًّا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يوما من وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يومًا.