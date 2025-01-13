اعتداءات إسرائيلية جديدة على مواقع لبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت عددا من المواقع زعم إنها تابعة لحزب الله في لبنان، وذلك في خرق جديد لوقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال جيش الاحتلال إنه -استنادا إلى معلومات استخباراتية- استهدف "مواقع لإطلاق الصواريخ وموقعا عسكريا وطرقا على الحدود مع سوريا تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله"ـ حسب موقع الجزيرة.

كما أوضح مصدر أمنى لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم معابر حدودية بين لبنان وسوريا وموقعين عسكريين آخرين "تابعين لحزب الله يوجد بهما مسلحون".

وأضاف المصدر أنه تم مطالبة الجيش اللبناني عبر الوسيط الأميركي بالتعامل مع المسلحين لكنه لم يفعل، وفق قوله.

وبدا تطبيق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر الماضي، والذي أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في ٨ أكتوبر 2023، تزامنا مع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

كان العدوان الإسرائيلي على لبنان أسفر عن 4063 شهيدا و16 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ويأتي استمرار الخرق الإسرائيلي لإطلاق النار مع انتخاب البرلمان اللبناني الخميس الماضي جوزيف عون بأغلبية 99 نائبا من أصل 128، قبل أن يؤدي القسم، ليصبح الرئيس الـ14 للبنان بعد فراغ رئاسي تجاوز العامين، وخلف أزمة سياسية أثرت سلبا على كل مناحي الحياة في البلاد.