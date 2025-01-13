قاضية أمريكية تسمح بنشر تقرير جاك سميث بشأن قضية تدخل ترامب في انتخابات 2020

قالت القاضية الأمريكية إيلين كانون، اليوم الاثنين، إن وزارة العدل يمكنها نشر تقرير التحقيق الذي أعده المستشار الخاص جاك سميث بشأن قضية تدخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في انتخابات 2020.

ويعد الحكم الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية إيلين كانون، التي عينها ترامب، هو الأحدث في نزاع قضائي حول تقرير المستشار الخاص الذي حاكم ترامب في قضيتين أسقطتهما وزارة العدل في نوفمبر.

وكانت كانون قد منعت بشكل مؤقت وزارة العدل في وقت سابق من نشر التقرير. وأفسح أمر كانون الأخير اليوم الاثنين المجال لإصدار التقرير المتعلق بقضية تدخل ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.