هيئة الأسرى: تقديرات بالإفراج عن 3 آلاف أسير فلسطيني

كشف رئيس هيئة شئون الأسرى قدورة فارس، أن أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني سيفرج عنهم في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بينهم 200 من المحكوم عليهم بالمؤبد، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، قد نقلت عن مسئول فلسطيني قوله إن مسئول ملف الأسرى في السلطة الفلسطينية قدورة فارس سافر إلى قطر لبحث قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، لم يتضح بعد العدد النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم أو هويتهم، لكن إسرائيل تطالب بترحيل الأسرى الرئيسيين إلى الخارج، وأن الترحيل سيكون مباشرة بعد بداية الاتفاق، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.