كوبلاك يعرب عن دعمه للرئيس الفلسطيني

أعرب الاتحاد الفلسطيني لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (كوبلاك) عن دعمه الثابت لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، ولقوات الأمن الفلسطينية "حيث تتهم زورا بتنفيذ مهام قمعية ضد مجموعات معينة والتي ليس لها علاقة بأعمال مقاومة ضد الاحتلال"، وذلك "في مواجهة حملة التضليل الإعلامي حول فلسطين التي تنطلق من بعض الوكالات الأجنبية ووسائل الإعلام المنحازة الأخرى".

وقال "كوبلاك"، في بيان له، "إن نشر المعلومات الكاذبة والمتعمدة لا يخدم سوى المحتل لتبرير سلوكه الوحشي واللاإنساني ضد السكان المدنيين ويساعده في تحقيق هدفه بطرد وإبادة شعبنا، والذي يحدث يوميا في قطاع غزة والضفة الغربية بأكملها، خاصة جنين".

وأكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، داعيا "كافة القوى إلى مواصلة العمل من أجل الوحدة التي ستسمح لنا برفع صوت واحد أمام العالم، ووقف أي محاولة لتقسيم قلوب المجتمع الفلسطيني".