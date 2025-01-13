 بيونسيه تتبرع بـ2.5 مليون دولار لمساعدة ضحايا حرائق كاليفورنيا - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2025 8:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بيونسيه تتبرع بـ2.5 مليون دولار لمساعدة ضحايا حرائق كاليفورنيا

منة عصام
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 7:49 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 7:49 م

أعلنت مؤسسة BeyGood المملوكة للمطربة العالمية بيونسيه عن تبرعها بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من حرائق كاليفورنيا.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن مبلغ المساعدات يستهدف بالأساس الأسر التي تضررت منازلها في مدينة باسادينا، وكذلك الكنائس وعددا من مؤسسات المجتمع المدني لتحديد الاحتياجات الأساسية والعاجلة لمن تضرروا جراء الحرائق الأشد كارثية في تاريخ أمريكا.

ولم تكن بيونسيه الأولى التي تقدم مساعدات مالية لمساعدة المتضررين من الحرائق، ولكن سبقتها مواطنتيها جيمي لي كورتيس وباريس هيلتون.

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