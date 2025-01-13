السعودية واليابان توقعان 13 مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، اجتماعا بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين، تم خلالها توقيع 13 مذكرة تفاهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرياض استضافت اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، بحضور نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الياباني ماتسوماتو هيساشي، ومشاركة عدد من الأمراء والوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية واليابانية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية المشتركة.

وشهد الاجتماع – بحسب "واس"- توقيع 13 مذكرة تفاهم، 4 مذكرات بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، و 9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات: المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، مما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون.