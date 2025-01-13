الرئاسة اللبنانية: ميلوني أكدت لعون وقوف بلادها إلى جانب بيروت

تلقى الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني هنأته فيه بانتخابه، وأكدت وقوف بلادها إلى جانب لبنان.

وتمنت ميلوني للرئيس عون " التوفيق، مؤكدة وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان واستمرار الدعم الإيطالي في المجالات كافة، ووجهت له دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى روما"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

من جهته أعرب عون عن شكره لرئيسة الوزراء الإيطالية، مؤكداً لها "متانة العلاقات اللبنانية- الإيطالية وضرورة تطويرها في المجالات كافة، مجدداَ الشكر للدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية للبنان."

وكان المجلس النيابي قد انتخب في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً، من أصل 128 صوت، بعد شغور في موقع الرئاسة دام سنتين وأكثر من شهرين.