سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب اليابان، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاثنين.

ورُفع التحذيرات العامة بالابتعاد عن المناطق الساحلية في وقت لاحق.

وقدرت الهيئة في البداية قوة الزلزال بـ 9ر6 ، لكنها قامت لاحقا بتعديله إلى 7ر6 درجة.

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وطالبت السلطات السكان في بعض المناطق الساحلية بالإخلاء كإجراء احترازي.

وتوقفت حركة القطارات عن العمل في محطة ميازاكي ، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن تسونامي ، الذي يقدر ارتفاعه بمتر واحد (2ر3 قدم) ، ضرب اليابسة في غضون 30 دقيقة من وقوع الزلزال.

وذكرت التقارير أن المياه التي تم رصدها في ميناء ميازاكي بلغ ارتفاعها 20 سنتيمترا (7ر0 قدما).

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من حدوث تسونامي في محافظة ميازاكي، حيث كان مركز الزلزال في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى محافظة كوتشي المجاورة، وذلك بعد وقت قصير من وقوع الزلزال في الساعة 0919 مساء بالتوقيت المحلي.

وتم تحذير السكان بالابتعاد عن مصادر المياه ، ومن بينها الأنهار.

وقال مسئول الهيئة شيجيكي أوكي للصحفيين إنه يجب على الناس مراقبة الانهيارات الأرضية وكذلك الأجسام المتساقطة في المنازل.

وأضاف أنه من الممكن حدوث هزات ارتدادية وبشكل خاص في غضون اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الذي كان مركزه على عمق 30 كيلومترا هز منطقة واسعة في كيوشو الجزيرة الرئيسية بجنوب غرب البلاد.

وأظهرت لقطات من محطة تلفزيون إن اتش كيه اليابانية أن حركة المرور والإضاءة في الشوارع كانت جيدة ، مما يعني أن الطاقة الكهربائية لا تزال تعمل.

ولم يتم رصد أي مشاكل في مختلف مراكز الرصد للمحطات النووية في المنطقة.

وتتعرض اليابان للزلازل بشكل متكرر بسبب وجودها ضمن "حلقة النار"، التي هي عبارة عن قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.