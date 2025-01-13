مسئول نفطي عراقي: متوسط الصادرات النفطية من جنوب العراق 3 ملايين و300 برميل يوميا

صرح مسؤول بارز في قطاع النفط بالعراق، بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقية عبر موانئ البصرة شمالي الخليج تبلغ حاليا 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا.

وقال باسم عبد الكريم الشمخاني، المدير العام لشركة نفط البصرة، كبرى الشركات النفطية بالعراق، في تصريح صحفي إن "الطاقة المتاحة لانتاج النفط الخام في حقول الشركة تصل إلى 3 مليون و350 ألف برميل يوميا، لكن الطاقة الإنتاجية الحالية مليونين و900 الف برميل إلتزاما بمقررات التخفيض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها والعراق ملتزم بهذا الاتفاق".

وينفذ العراق حاليا عشرات المشاريع النفطية للدفع بزيادة إنتاج النفط الخام والغاز بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العالمية لسد متطلبات الاستهلاك المحلي وخاصة مايتعلق بتأمين وقود مستدام لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع البتروكيميات.