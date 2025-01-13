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كشف تقرير صحفي عن مستجدات الصفقة الوشيكة بانتقال عمر مرموش نجم منتخب مصر من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ذكرت شبكة سكاي سبورتس الألمانية أن هناك مفاوضات جديدة جرت بين الناديين اليوم الإثنين، قادها تشيكي بيجرستين المدير الرياضي للسيتي.

وأكدت أن لا يوجد خلاف بين الطرفين، ولكن مانشستر سيتي يريد إتمام الصفقة مقابل 70 مليون يورو إضافة إلى بعض الحوافز المالية.

وأوضحت "لكن ماركوس كروش، المدير الرياضي للنادي الألماني يستهدف الحصول على 80 مليون يورو كاملة مقابل انتقال مرموش.

ولفتت أيضا إلى أن الناديين بصدد تسريع إيقاع المفاوضات، ومن المحتمل أن تتم الصفقة رسميا غدا الثلاثاء

يذكر أن عمر مرموش يرتبط بتعاقد مع آينتراخت فرانكفورت ينتهي في صيف 2027 علما بأنه انضم للفريق في صيف 2023 قادما من فولفسبورج.