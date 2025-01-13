لندن: مطار هيثرو يحطم الرقم القياسي لعدد الركاب السنوي

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أعلن مطار هيثرو بلندن أن 2024 كان عامه الأكثر ازدحاما بالركاب.

وسافر نحو 9ر83 مليون راكب عبر صالات المطار الواقع بغرب لندن العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وهذا أعلى مما سُجل في 2023 بواقع 7ر4 مليون وأعلى بواقع ثلاثة ملايين من الرقم القياسي السنوي السابق الذي سجل في 2019.

وقال مطار هيثرو إنه يتوقع أن يخدم 2ر84 مليون راكب في 2025.

وأضاف أنه سوف يستثمر "أكثر من مليار جنيه إسترليني (نحو 2ر1 مليار دولار) مجددا العام الجاري لجعل المطار مناسبا للمستقبل".

وقال الرئيس التنفيذي للمطار توماس ولدباي "2024 كان عاما مثيرا وشهد تحطيم هيثرو الرقم القياسي".

وأضاف "وفي 2025 سوف تستمر رحلتنا باتجاه أفضل قيمة لعملائنا بالاستثمار في نوع المنشآت التي يبحث عنها ركابنا والخطوط الجوية".

وتابع "نهدف إلى أن نصبح أكثر ابتكارا لضمان أن يخدم مطارنا المملكة المتحدة بأكملها".