 غلق 30 منشأة مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق بالإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غلق 30 منشأة مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 7:29 م

نفذت أحياء "منتزة أول وثان، والعجمي، والجمرك، والعامرية أول ومركز ومدينة برج العرب"، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات متزامنة للتفتيش على المنشآت العامة، والأسواق؛ للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 30 منشآة، والتحفظ على 3000 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 700 محضر متنوع ما بين "بيئة، وصحة وطب بيطري، وقوى عاملة، وتموين، وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق، ورخص محال 200، وإنذار"، وفرض غرامات فورية تقدر بمليون، و300 ألف جنيه خلال أسبوع.

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