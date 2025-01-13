فجر تقرير صحفي مفاجأة بشأن خروج الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، من دائرة الترشيحات لخلافة كارلو أنشيلوتي، حال استقرار إدارة الميرنجي على رحيل المدرب الإيطالي.

وفقا لصحيفة «ريليفو» الإسبانية، إذا قرر ريال مدريد إقالة كارلو أنشيلوتي في وقت ما، ليس الآن.. البديل لن يكون زين الدين زيدان، ولكن سيكون سانتي سولاري".

وخسر ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة ثقيلة 5-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في المملكة العربية السعودية.