القابضة الإماراتية تعرض الاستحواذ الكامل على أرامكس للخدمات اللوجيستية

قدمت شركة القابضة (أيه.دي.كيو) الإماراتية عرضا لشراء باقي الأسهم غير المملوكة لها في شركة الخدمات اللوجيستية الموجود مقرها في دبي "أرامكس" على أساس تقييم الشركة بحوالي 39ر4 مليار درهم (2ر1 مليار دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن "القابضة" وهي صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي قدمت عرض شراء الحصة المتبقية من أسهم أرامكس التي لا تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي عبر فرعها شركة كيو لوجيستيكس هولدنجز. وتمتلك موانئ أبو ظبي المملوكة للقابضة 69ر22% من أسهم أرامكس.

وسيحصل مساهمو أرامكس على 3 دراهم لكل سهم بحسب إفصاح موجه إلى البورصة وهو ما يزيد بنحو 30% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضية وكان 31ر2 درهما.

وأشارت بلومبرج إلى أن اتمام الصفقة سيعطي القابضة الإماراتية السيطرة الكاملة على إحدى أشهر شركات الخدمات اللوجيستية في منطقة الخليج ويعزز سيطرتها على قطاع النقل المحلي والخدمات اللوجيستية في الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك القابضة حاليا موانئ ومطارات وشركة طيران الاتحاد الإماراتية.

ويشير عرض الاستحواذ على أرامكس إلى استمرار صناديق الثروة الخليجية في عمليات الاستحواذ على الشركات المتاحة. وفي تعاملات صباح اليوم الاثنين ببورصة أبوظبي ارتفع سعر سهم أرامكس بنسبة 15% إلى 65ر2 درهما وهي أكبر زيادة يومية للسهم منذ أكتوبر 2023.

يذكر أن أرامكس تأسست عام 1982، على يد كل من فادي غندور وبيل كينجسون، وأصبحت أول شركة عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك. ويعمل فيها ما يقرب من 18 ألف موظف في 70 دولة.