فنزويلا تتهم المعارضة بتنسيق هجمات على منشآت دبلوماسية في 5 دول

اتهم وزير خارجية فنزويلا اليوم الاثنين معارضي الرئيس نيكولاس مادورو بأن لهم صلة بالضرر التي تعرضت له منشآت دبلوماسية فنزويلية في خمس دول.

وقال وزير الخارجية إيفان جيل في بيان إن أعمال التخريب قامت بتنسيقها مجموعات شعبية تعرف باسم "كومانديتوس"- وتعني قوات كوماندوز صغيرة- لكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام، الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من أداء مادورو اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة من ستة أعوام، على الرغم من وجود أدلة موثوقة على هزيمته في الانتخابات.

وقال جيل إنه طلب من السلطات في البرتغال وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وكوستاريكا تسريع تحقيقاتهم "لإيجاد المسؤولين وضمان سلامة منشآتنا". ولم يذكر متى تم على وجه التحديد تخريب المنشآت الدبلوماسية.

ولم يرد ائتلاف المعارضة الرئيسي على الفور على اتهامات الوزير.

وعرضت وزارة الخارجية الفنزويلية اليوم الاثنين صورا للتخريب المزعوم الذي أعلن عنه جيل. وتظهر إحدى الصور علما فنزويليا معلقا في أحد المباني وقد كتب عليه "إدموندو" وهو اسم مرشح المعارضة الذي اعترفت العديد من الحكومات بأنه الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي أجريت في يوليو الماضي.