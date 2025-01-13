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نمت صادرات الصين بنسبة 7ر10% في ديسمبر الماضي، متجاوزة التوقعات قبيل حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم التجارية.