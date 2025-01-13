 نمو صادرات الصين بنسبة 10.7% في ديسمبر متجاوزة التوقعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نمو صادرات الصين بنسبة 10.7% في ديسمبر متجاوزة التوقعات


نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 8:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 8:15 ص

نمت صادرات الصين بنسبة 7ر10% في ديسمبر الماضي، متجاوزة التوقعات قبيل حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم التجارية.

 


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