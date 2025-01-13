الخارجية: لا ترتيبات حتى الآن لإجراء الوزير بدر عبدالعاطي زيارة إلى سوريا

متحدث الخارجية يفسر سبب وصف الوزير عبدالعاطي الإدارة السورية الجديدة بسلطة الأمر الواقع

غرفة شركات السياحة عن لقاحات المسافرين للسعودية: لم تصلنا أسعارها حتى الآن

بعد طعنه وتنازله عن تعويض مليون جنيه.. وزير الأوقاف يكرم إمام مسجد بالمنوفية