إيشِيبا يدعو بايدن إلى تبديد مخاوف الاستثمار في الولايات المتحدة

دعا رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ خطوات لتبديد المخاوف بشأن الاستثمارات في الولايات المتحدة، بعد رفض بايدن بيع شركة يونايتد ستيتس ستيل كورب إلى شركة نيبون ستيل كورب اليابانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "جيجي" عن إيشيبا قوله للصحفيين بعد المحادثات إنه قدم هذا الطلب خلال قمة افتراضية ثلاثية ضمت قادة اليابان والولايات المتحدة والفلبين.

وقال إيشيبا إن قرار بايدن أثار "مخاوف قوية في مجتمع الأعمال، ليس فقط في اليابان ولكن أيضا في الولايات المتحدة"، وأضاف: "لقد طالبت (بايدن) بشدة بتبديد هذه المخاوف".

ولم يوضح إيشِيبا كيف رد بايدن على طلبه.

وكان بايدن قد أوقف الصفقة في 3 يناير، استنادا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. ورفعت شركة نيبون ستيل ويونايتد ستيتس ستيل دعاوى قضائية من أجل المضى قدما في الصفقة.