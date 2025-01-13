إبراهيم حسن: لم تكن هناك أي خلافات مع هاني أبو ريدة

نفى إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني المصري، وجود أي خلافات بين التوأم وبين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

واجتمع هاني أبو ريدة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، اليوم، الإثنين.

المنتخب الوطني يواجه إثيوبيا مرتين في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم خلال شهر مارس المقبل، حيث يحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لم يكن هناك أي خلافات مع هاني أبو ريدة من الأساس ولم نقابله منذ فترة طويلة وجميع الخلافات كانت مجرد أقاويل وفي النهاية مصلحتنا واحدة وهي منتخب مصر والجلسة التي حدثت اليوم كانت مثمرة وكلها من أجل المنتخب».

وأضاف: «وجود نظام شيء جيد وأن يكون رئيس الاتحاد هو المسؤول المباشر عن المنتخب الأول يؤدي للنجاح لعدم وجود الكثير من التدخلات والآراء ولكن في المنتخبات الأصغر سنًا يكون النقاش بها مفيدًا».

وتابع: «تجهيز مشروع الهدف من الأشياء التي تحدثنا عنها خلال الاجتماع، ولكن معسكراتنا الماضية كانت قصيرة جدًا ومبارياتنا تقام في ستاد القاهرة والمسافة بينه وبين الهدف كبيرة وتؤدي للإرهاق إذا ذهبت من المعسكر في الهدف للملعب مباشرة».

وأتم: «ولكن المشروع قد يكون مفيدا في المعسكرات الطويلة قبل البطولات المجمعة».