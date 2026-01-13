أوغندا تنشر الجيش في العاصمة قبيل الانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وخصومه السياسيون آخر تجمعات انتخابية لهم اليوم الثلاثاء، قبيل انتخابات سوف تتابعها السلطات عن طريق الجنود في الشوارع، وأثار نشر الجنود قلق رموز المعارضة.

ووجهت هيئة الاتصالات الأوغندية، اليوم، شركات تزويد الهاتف المحمول بخدمات الإنترنت إلى تعليق خدماتها مؤقتا قبل أقل من 48 ساعة من موعد الانتخابات، مبررة القرار بالحد من انتشار المعلومات المضللة والتزوير الانتخابي والتحريض على العنف.

ويسعى موسيفيني، ثالث أطول رؤساء أفريقيا بقاء في السلطة، إلى الفوز بولاية سابعة ليمدد فترة حكمه إلى العقد الخامس بعد الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد الخميس.

ويواجه موسيفيني، منافسه الرئيسي الذي كان مغنيا وتحول إلى العمل السياسي، المعروف باسم بوبي واين، واسمه الحقيقي كياجولاني سينتامو.

ويخوض سبعة مرشحين آخرين السباق الرئاسي في البلاد والبالغ عدد سكانها نحو 45 مليون نسمة.

وقالت السلطات الانتخابية، إن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 21.6 مليون