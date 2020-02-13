مسؤول: أعمال تطوير معبد الكرنك وطريق الكباش مستمرة

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف على مشروع طريق الكباش، إن مشروع تطوير وترميم معابد الكرنك يجرى على قدم وساق خلال الفترة الحالية، حيث تم عمل ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود والهبوط، خاصة بأصحاب الهمم من ذوي القدرات، بجانب وضع لوحات إرشادية.

وأضاف الصغير، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن أعمال التطوير من قبل وزارة الآثار تؤهل الموقع بالكامل لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر؛ لتسهيل حركتهم داخل الموقع الأثري بدون عقبات، موضحا أن أعمال التطوير مازالت مستمرة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير معبد الكرنك، وإتاحته لذوي الهمم، مع مجموعة المعابد الأخرى الموجودة في الأقصر، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أن مشروع تطوير معبد الكرنك يهدف إلى تسهيل حركة الوصول للمزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة للزائرين.

وتابع أن المشروع سيضمن ترجمة المواد الفيلمية المعروضة في مركز الزوار بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وتطوير وتجهيز دورات المياه طبقا للمواصفات العالمية؛ لتتناسب مع جميع الزائرين، وبذلك سيعتبر معبد الكرنك أول موقع أثري مفتوح ممهد ومعد لاستقبال زائريه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الصغير إلى أن تطوير طريق الكباش يتم العمل عليه الآن بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن الوزارة اعتمدت 200 ألف جنيه من أعمال الحفائر، خاصة الأجزاء الشمالية منه عند نجع أبو عصبة.

ولفت الصغير، إلى أنه يتم الترميم للأجزاء المتبقية من الطريق خلال الفترة الحالية ليكون متاح للجميع، كما نعمل علي تزويد الطريق باللوحات الإرشادية المناسبة له، من خلال مشروع الهوية البصرية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجاري العمل بالقطاعات.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 80% من أعمال المرحلة الأولى من عناصر مشروع الهوية البصرية في الأقصر والذى بدأ عام 2019، والذي شمل معابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش، أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها في البر الغربي للأقصر.

وترصد « الشروق» مراحل بدء مشروع الهوية البصرية الذى قارب على الانتهاء وكيف سيغير مدينة الأقصر.

1- بدأت الفكرة خلال فعاليات المؤتمر السادس للشباب عندما طرحت فتاتان جامعيتان الذى يوضع هوية بصرية جديدة لمصر وأقاليمها، وبدء بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية، وكانت الأقصر محطة الانطلاق الأولي.

2- يهدف مشروع الهوية البصرية لمصر إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي، وإطلاق مبادرة التصميم "براند مصر" أو "Branding Egypt".

3- يتضمن مشروع الهوية البصرية إعداد دليل زيارة متكامل لمصر خلال 48 ساعة ترانزيت، كما بدء المشروع في الأقصر بهدف إظهارها بشكل شبابي عالمي جديد، لدعم التاريخ والآثار الفرعونية.

-4 ساهم المشروع في تقديم الأقصر بشكل عالمي متطور، لصنع نموذج جاذب للشباب والسائحين، ودعم التسويق الدعائي، وتثبيت اللوجوس وعدم تغييره كل فترة كما كان يحدث سابقا.

5- شعار الأقصر الجديد شارك في تصميمه أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وقد صمم الشعار بغرض خلق سمة شخصية جاذبة للأقصر، وحرص مصممو الشعار على احتفاظها بهويتها المصرية، كما استغرق إعداد التصميم الجديد لشعار محافظة الأقصر فترة زمنية تصل إلى 6 شهور ونصف الشهر.

6- شارك في تطوير المشروع أكثر من 300 خبير مصري وألماني بالجامعة، إضافة لإنجاز مشروعات في العمارة وموضوعات أخرى.

-7صُمّم الشعار الجديد لمدينة الأقصر ليمثل الجوانب الرئيسية لها، إذ استُوحى من المعتقدات والرموز الفرعونية القديمة.

8- شارك في مشروع الهوية البصرية للأقصر حوالى 500 طالب بالمراحل الدراسية المتقدمة في الجامعة الألمانية بالقاهرة.