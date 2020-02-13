ثورة نسائية سلمية في العراق

عراقيات يتظاهرن فى بغداد والناصرية دعمًا للحراك الشعبى.. وبرلمانى عراقى: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأحد المقبل

تظاهرت آلاف العراقيات، في شوارع بغداد والبصرة والناصرية للتعبير عن دعم الاحتجاجات التى تشهدها العاصمة العراقية وتسع محافظات للشهر الرابع على التوالى، فيما كشف رئيس كتلة «بيارق الخير» بالبرلمان العراقى، محمد الخالدى، عن اكتمال التشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوى، وأنه سيتم الإعلان عنه رسميا الأحد المقبل.

وحملت النساء المشاركات فى المظاهرات أعلام العراق وصورا لفتيات قتلن خلال المظاهرات الاحتجاجية وهتفن بشعارات (بالروح بالدم نفديك ياعراق) و(ثورة نسائية...ثورة سلمية)، كما طالبت هتافات أخرى بتحقيق مطالب المتظاهرين وإعادة بناء العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت المتظاهرات استمرارهن بالتظاهر والوجود داخل ساحات التظاهر وتقديم العون الطبى والخدمى للمتظاهرين.

ولم يسبق للعراق أن شهد مظاهرات نسائية سلمية كهذه؛ حيث اكتظت ساحات التظاهر فى التحرير والحبوبى والبحرية وساحات أخرى فى المحافظات بالمتظاهرات.

إلى ذلك، قال رئيس كتلة «بيارق الخير» بالبرلمان العراقى، الخالدى لوكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»: إن «التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة»، مضيفا أن «علاوى سيعلن عنها الأسبوع المقبل؛ حيث سيبلغ رئيس الجمهورية (برهم صالح) ورئيس الوزراء المستقيل (عادل عبدالمهدى) ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على التشكيلة الوزارية».

وأوضح الخالدى أن هناك ضغوطا من قبل بعض الكتل النيابية، إلا أنها لن تؤثر على تمرير التشكيلة الوزارية داخل مجلس النواب.