النفط العراقية: فيروس كورونا أثر على صادراتنا إلى الصين

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن الظروف الإقليمية لم تؤثر على نمو وتطوير قطاع النفط في العراق، مؤكدًا أن هناك مشروعات كبيرة يتم تنفيذها، وكبرى الشركات تعمل على تطوير حقول النفط.

وأضاف في حواره مع برنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على قناة «Extra news»، صباح الخميس، أن هناك تحديات كبيرة تواجه جميع منتجي النفط بشكل عام وليس العراق فقط، مضيفًا أنهم يتعرضون إلى صعوبات أمنية وسياسية، لكنهم حرصين على إدامة الإنتاج الوطني، والصادرات النفطية، والتقدم نحو تطوير الحقول النفطية والغازية.

وأوضح أن هناك خطط لوزارة النفط، لتحقيق الاستثمار الأمثل للغاز معربًا عن أمله في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز العراقي خلال عام 2022، وإنتاج حوالي من 6 إلى 8 مليون برميل.

وتابع أن هناك تحديات تواجه السوق النفطي العالمي، أهمها المشاكل السياسية، التي تؤثر على الاستقرار وتذبذب الأسعار، بالإضافة إلى وجود فائض من الإنتاج وقلة الطلب عليه.

وأشار إلى أن هناك تأثير كبير بظهور فيروس كورونا، على استيراد النفط من العراق، وأيضًا انكماش الطلب العالمي والسوق النفطي، مؤكدًا أن الصين مستورد رئيسي وقوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها.

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