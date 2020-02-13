عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: قطر تدعم الجماعات الإرهابية بطريقة علنية

قال الدكتور هاشم كُريّم، العضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي، إن «الكونجرس أدان من قبل تدخل قطر وتمويلها لجميع العمليات الإرهابية في البلاد العربية، إن لم تكن على مستوى جزء كبير من العالم وإفريقيا أيضًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع «نشرة Ten»، مساء الخميس، أن «الجانب الأمريكي لم يتخذ موقفًا لوقف قطر عن تدخلاتها في شؤون عدة بلاد ودعمها للإرهاب»، مشيرًا إلى أنه «من المعروف على مستوى العالم أن قطر تشتري السلاح وتزود به الجماعات الإرهابية وفي بعض الأحيان بطريقة علنية وواضحة جدًا».

وأشار إلى أن «خطوة الكونجرس إيجابية في الإدانة القوية لقطر»، لافتًا إلى أنه «يستطيع القيام بخطوات أخرى إذا حركت الجماعات أو الدول العربية هذا الموضوع بالضغط على الحكومة الأمريكية».

وأكد أن «دور الكونجرس الإدانة فقط، أو الطلب من الحكومة أن تتخذ موقفًا»، مشيرًا إلى أن «التحرك النهائي في يد الحكومة الأمريكية، باعتبارها السلطة التنفيذية، عن طريق ضغط الدول العربية، وخاصة المنتجة للبترول، للطلب من السلطات الأمريكية بوضع ضغط على قطر للحد مما تقوم به».

وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، النائبة إليانا روز ليتينين، قد قالت إن قطر دولة تدعم الإرهاب حول العالم.

وتابعت: «لقد انضممت إلى العديد من الزملاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في إدانة دور قطر في تمويل الإرهاب عبر الشرق الأوسط، حيث تستمر قطر في دعم الإخوان والجماعات المتطرفة، فضلًا عن شراكتها الطويلة الأمد مع إيران».