الولايات المتحدة والإكوادور تتوصلان لاتفاق بشأن الأمن

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(د ب أ)

توصلت الولايات المتحدة والإكوادور لاتفاق بشأن الأمن عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإكوادوري لينين مورينو في البيت الأبيض.

وقال السكرتير الرئاسي للرئيس الإكوادوري في تصريحات للصحفيين بالسفارة الإكوادورية إن بلاده "حققت كل ما تريده" من وراء هذا الاجتماع، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستقوم بتدريب 500 ضابط شرطة إكوادوري هذا العام وستنشئ مركزا للاستخبارات الشرطية وجهازا لمكافحة الفساد وستوفر دعما في مجال الأمن الإلكتروني.

وأصبح مورينو أول رئيس للإكوادور يلتقي رئيسا أمريكيا في واشنطن منذ 17 عاما.