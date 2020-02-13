مسئول روسي: جهات خارجية تواصل دعمها للمسلحين في سوريا

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف أن المسلحين في سوريا ما زالوا يتلقون إمدادات الأسلحة من جهات خارجية.

وأشار ميزينتسيف- حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية - إلى أن الجيش السوري عثر على كميات كبيرة - تركتها مجموعات مسلحة أثناء هروبها- من الأسلحة والذخائر منها ما صُنع في الغرب وهو ما يدل على استمرار الدعم الخارجي للمسلحين، مؤكدا أن روسيا تبذل جهودها لمساعدة سوريا على تخفيف حدة التوتر في مناطق تخفيف التصعيد.

وأوضح أن إرهابيي "هيئة تحرير الشام" يعملون على إحباط جهود روسيا وسوريا الرامية إلى نزع فتيل التوتر في منطقة إدلب، مضيفا أن وحدات الجيش السوري اضطرت إلى القيام بأعمال كفيلة بتوفير الأمن لأراضي سوريا.