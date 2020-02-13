 برلماني عراقي: علاوي سيعلن حكومته رسميا الأحد المقبل - بوابة الشروق
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برلماني عراقي: علاوي سيعلن حكومته رسميا الأحد المقبل

رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
د ب أ
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 10:46 ص

صرح نائب عراقي اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، سيعلن رسميا تشكيلة حكومته الأحد المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن محمد الخالدي، رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية، تأكيده اكتمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف.

وقال الخالدي إن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة، وسيعلن عنها الأحد المقبل".

وأضاف أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل، ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأوضح أن "هناك ضغوطا من قبل بعض الكتل إلا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف علاوي مطلع الشهر بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما قوبل بالاعتراض من جانب قطاع واسع من المحتجين.


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