عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الصاروخ الذي أسقط مروحية تابعة للجيش السوري، في ريف إدلب.

وأسقطت فصائل تابعة للمعارضة، يوم الثلاثاء الماضي، مروحية تابعة للنظام السوري، في ريف إدلب، وهو ما أسفر عن مقتل طاقمها.