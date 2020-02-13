 بالفيديو.. لحظة إطلاق الصاروخ الذي أسقط مروحية للجيش السوري في إدلب - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لحظة إطلاق الصاروخ الذي أسقط مروحية للجيش السوري في إدلب

أرشيفية
أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 2:23 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 2:23 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الصاروخ الذي أسقط مروحية تابعة للجيش السوري، في ريف إدلب.

وأسقطت فصائل تابعة للمعارضة، يوم الثلاثاء الماضي، مروحية تابعة للنظام السوري، في ريف إدلب، وهو ما أسفر عن مقتل طاقمها.

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