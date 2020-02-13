«فوكس بيزنس» تسحب تقريرها عن موافقة ترامب المشروطة على سلام مع طالبان

اعترفت شبكة «فوكس بيزنس» الأمريكية، أمس، بعدم صحة تقريرها حول إعلان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عن قرار مشروط لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان فى أفغانستان.

وقامت «فوكس بيزنس» بسحب التقرير الذى جاء بعد يوم من إعلان الرئيس الأفغانى أشرف غنى، أن هناك انفراجا محتملا فى المحادثات بين واشنطن و«طالبان».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أيضا نقلت عن مسئولين أفغان وأمريكيين، القول إن الرئيس ترامب وافق بشروط على اتفاق سلام مع «طالبان» ومنها أنه لن يوقع هذه الصفقة إلا إذا أثبتت «طالبان» التزامها بخفض دائم للعنف خلال فترة اختبار تستمر نحو 7 أيام.