قالت الإعلامية والإذاعية سناء منصور، إن «الإذاعة مدرسة هامة بالنسبة للإعلام المرئي والمسموع»، مشيرة إلى أنه «من لم يمر بالصحافة والإذاعة لم يتعلم في مجال الإعلام».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، مساء الخميس، أنها تقدمت للعمل بإذاعة الشرق الأوسط عام 1964، موضحة أن مخارج ألفاظها كانت سيئة واللغة العربية غير جيدة.

ووجهت نصيحة للعاملين بمجال الإذاعة: «محدش يخاف من أي عيوب موجودة فيه، كله ممكن يتصلح، بوجود شخص يدربك وتدريب نفسك»، مؤكدة أن الصوت يلعب دور في الحضور بنسبة 50%.

وأوضحت أن الإعلامي الذي يلون في صوته ويلعب به يترك أثرًا أكبر من الإعلامية التي من الممكن أن تكون ملكة جمال لكن يخرج الكلام منها بأسلوب واحد، لافتة إلى أن مقياس العمل في الإذاعة كان جمال الصوت في الماضي.

وتابعت أنه بمرور الوقت لم يصبح جمال الصوت هو المقياس، وإنما صاحب لمعة الذكاء فيه، مستطردة: «الحلاوة الزائدة ليست معناها الصوت الجميل لكن الصوت المعبر الذي يساعدك على تقديم كافة الفنون الإذاعية من؛ أطفال، ومنوعات، وسياسي، واقتصادي».

ويحتفل العالم، اليوم الخميس، باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار «نحن التنوع.. نحن الإذاعة»، ويعود اختيار تاريخ 13 فبراير للاحتفال بالإذاعة على المستوى العالمي إلى اليوم الذي أنشأت فيه إذاعة الأمم المتحدة عام 1946.