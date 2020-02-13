المعارضة في جنوب أفريقيا تمنع الرئيس من إلقاء خطاب «حالة الاتحاد»

حالت المعارضة اليسارية في جنوب أفريقيا اليوم الخميس دون إلقاء رئيس البلاد سيريل رامافوزا خطاب حال الاتحاد السنوي، وذلك عبر مقاطعته عدة مرات.



وكان من المقرر أن يدلي رامافوزا بخطابه أمام البرلمان اليوم الخميس، ولكن عددا من نواب حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" الشعبوي، قاطعوه مرة تلو أخرى، ولم ينصتوا إلى رئيس البرلمان وهو يطالبهم بالسماح بإلقاء الخطاب.



وجرى تعليق اجتماع البرلمان اليوم لمدة ساعة.



وكان المراقبون يأملون في أن يلقي خطاب حالة الاتحاد بعض الضوء على كيف يعتزم رامافوزا انتشال البلاد من الكارثة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها.