وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب على النفط لأدنى مستوى في 9 سنوات

خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن معدل الطلب العالمي على النفط، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2011 على إثر الضربة التي تلقاها الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للخام عالميا، بعد ظهور فيروس "كورونا "الجديد (كافيد-19).

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير، اليوم الخميس، تراجع الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري 2020 بواقع 365 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 825 الف برميل في اليوم، في ضوء استمرار تفشي الوباء الصيني، الذي تسبب في شل حركة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وسط استمرار حظر حركة السفر والتنقل في البلاد وتعطل النشاط التجاري، والذي يأتي ضمن مساعى السلطات الصينية لاحتواء المرض.

وعلى صعيد تعاملات اليوم، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 0.70 % ليصل إلى 50.81 دولار للبرميل، كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.08 % ليصل إلى 55.19 دولار للبرميل.

من جانبها، تكثف منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" جهودها في سبيل دعم الأسواق من خلال مقترح اللجنة الفنية "لأوبك +"، التي تضم أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين، بشأن خفض الإنتاج بشكل مؤقت بواقع 600 ألف برميل يوميا من أجل تحقيق توازن في ميزان العرض والطلب.

كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت صباح اليوم تسجيل 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

أوضحت اللجنة أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) لجأت إلى طريقة مستحدثة أكثر فاعلية لحصر أعداد المصابين، ما أدى إلى تعديل الحسابات السابقة بالرفع ليتم تسجيل 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم.