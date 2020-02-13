وكيل «الوطنية للصحافة»: قمة أديس أبابا الأخيرة تعكس الرغبة لوضع حد للنزاعات بالقارة السمراء

قال وكيل الهيئة الوطنية للصحافة الأستاذعبدالله حسن، إن القمة الإفريقية التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت شعار (إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا) عنوانا رئيسيا ما يعكس رغبة القادة الأفارقة في وضع حد للنزاعات التي تعاني منها القارة السمراء، ووضع حد للأطماع التي تتربص بها بعض الدول؛ لاستنزاف ثروتها سواء باستخدام العناصر الإرهابية؛ لزعزعة الأمن والاستقرار بها، أولإثارة الفتن والقلاقل وزعزعة أمنها واستقرارها وتفجير موجات الغضب بين مواطنيها في الداخل.

وأضاف حسن- في مقال بعنوان (إسكات البنادق في القمة الإفريقية) المنشور بصحيفة (الأهرام العربي)- أن الرئيس السيسي كان محقا في كلمته قبيل تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى رئيس جنوب إفريقيا، حين أكد أن مصر ستظل امتدادا لدورها التاريخي وداعمة أساسية لعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك، كما أنها تحرص على مواصلة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالاتحاد الإفريقي؛ لمتابعة كل المبادرات والأنشطة التي تم إطلاقها أثناء رئاسته للاتحاد؛ لضمان استمراريتها في المستقبل واستثمارها على المستوى الأمثل.

وأشار إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي كانت فرصة لكي تعرض مصر تجربتها خلال هذا العام، خصوصا في مواجهة موجة الإرهاب التي تعرضت لها على أيدى التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أجهزة مخابرات دول معادية لمصر، تحاول عرقلة مسيرتها نحو تحقيق التقدم والتنمية والرخاء.

وأوضح أن العديد من الدول الإفريقية قد شهدت طوال العقود الماضية مخاطر عديدة تمثلت في عمليات إرهابية ومحاولات للتدخل في شئونها الداخلية ونزاعات حدودية وعرقية، ما أثر على البنية التحتية وعطل المشروعات التنموية المزمع تنفيذها، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات التي يطلبها المواطن، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والطرق وغيرها من المشروعات.

وتابع "انتشرت الأمراض والأوبئة وشعر المواطن الإفريقي أنه بحاجة ماسة لكي يجني ثمار التنمية ويشعر بالأمان على أرضه خصوصا في الدول والمناطق التي عانت خطر الإرهاب، ومن هنا كانت أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقد قمة إفريقية ستسضيفها مصر؛ لبحث إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب من واقع مسئوليتها وإيمانها بأهمية عقد هذه القمة؛ لتحقيق السلم في إفريقيا، ودعا القادة الإفارقة للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة.

وقال إن تشكيل مثل هذه القوة الإفريقية المشتركة لمكافحة الإرهاب سيكون لها أكبر الأثر في مكافحة ووضع حد لهذه الظاهرة المدمرة التي عانت منها العديد من دول القارة، والتي أدت إلى تراجع معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية بها لعقود طويلة.